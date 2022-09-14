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وزير خارجية أوكرانيا: الهجوم الصاروخي الروسي على محطة مياه جنوب البلاد جريمة حرب

Lebanon 24
14-09-2022 | 18:18
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