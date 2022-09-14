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المتحدث باسم الرئيس الأوكراني: زيلينسكي تعرض لحادث مروري في كييف لكنه لم يصب بأذى

Lebanon 24
14-09-2022 | 19:00
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