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أرمينيا تعلن الاتفاق مع أذربيجان على هدنة بعد يومين من اشتباكات حدودية
Lebanon 24
14-09-2022
|
23:38
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