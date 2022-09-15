Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي ممازحاً الصحافيين بعد لقائه الرئيس عون: "استمر اللقاء نصف ساعة والمرة الجاي بيستمر أكتر لو بدي ضل نايم هون لشكل حكومة" (الجديد)

Lebanon 24
15-09-2022 | 02:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هكذا هنأ الرئيس ميقاتي فرقة "مياس"
lebanon 24
15/09/2022 11:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"غامض" يفسد الود بين عون وميقاتي وفريق حضّر لزيارة الرئيس لنيويورك قبل الغائها
lebanon 24
15/09/2022 11:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: مستمرون في جهودنا لتشكيل الحكومة الجديدة والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود
lebanon 24
15/09/2022 11:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": انتهاء الاجتماع بين الرئيس نجيب ميقاتي والوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في السراي الحكوميّ
lebanon 24
15/09/2022 11:01:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:00 | 2022-09-15
03:54 | 2022-09-15
03:51 | 2022-09-15
03:42 | 2022-09-15
03:37 | 2022-09-15
03:32 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website