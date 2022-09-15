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الرئيس ميقاتي ممازحاً الصحافيين بعد لقائه الرئيس عون: "استمر اللقاء نصف ساعة والمرة الجاي بيستمر أكتر لو بدي ضل نايم هون لشكل حكومة" (الجديد)
Lebanon 24
15-09-2022
|
02:20
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