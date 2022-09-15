Advertisement

أخبار عاجلة

إيران توقع مذكرة تفاهم للانضمام لمنظمة شنجهاي للتعاون

Lebanon 24
15-09-2022 | 03:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: إيران وروسیا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تجاري متبادل
lebanon 24
15/09/2022 14:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: وقعت في مدينة سمرقند مذكرة التزام بعضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون
lebanon 24
15/09/2022 14:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تهدّد بقصف تل أبيب والذرّية تدعوها للتعاون
lebanon 24
15/09/2022 14:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير وقع مذكرة تفاهم مع مدير "ESA" لإطلاق دورات تدريبية للمحكمين والوسطاء
lebanon 24
15/09/2022 14:16:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:06 | 2022-09-15
06:57 | 2022-09-15
06:45 | 2022-09-15
06:36 | 2022-09-15
06:30 | 2022-09-15
05:57 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website