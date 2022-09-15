رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من مجلس النواب: مشروع الموازنة يعكس الواقع المالي الذي تتخبط فيه البلاد،وأرقام الموازنة تكشف عمق الأزمة الخانقة التي نعايشها.

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