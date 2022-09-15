السيّد : حذّرنا مراراً من النهج المعتمد في قيادة هذه الدولة، واعتراضي على فقدان الدور الرقابيّ للمجلس النيابيّ على مدى سنوات طويلة، وهو ما أوصلنا إلى الإنحلال والفساد الذي نعانيه اليوم

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