Advertisement

أخبار عاجلة

السيّد : حذّرنا مراراً من النهج المعتمد في قيادة هذه الدولة، واعتراضي على فقدان الدور الرقابيّ للمجلس النيابيّ على مدى سنوات طويلة، وهو ما أوصلنا إلى الإنحلال والفساد الذي نعانيه اليوم

Lebanon 24
15-09-2022 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيد: إعتراضي على فقدان الدور الرقابيّ للمجلس النيابيّ
lebanon 24
15/09/2022 14:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في الذكرى الأربعين لاستشهاد بشير الجميّل: "أتيت لأطلب منكم الحقيقة مهما كانت صعبة" هذا نهج بشير في بلد التكاذب بشير قال الحقيقة واليوم هذا النهج مستمر فينا لن بشير حي فينا
lebanon 24
15/09/2022 14:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفارٌ إسرائيلي عند الحدود.. ما الذي تمّ اكتشافه مساء اليوم؟
lebanon 24
15/09/2022 14:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة جديدة في طرابلس.. ما الذي جرى مساء اليوم؟
lebanon 24
15/09/2022 14:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:16 | 2022-09-15
07:06 | 2022-09-15
06:57 | 2022-09-15
06:45 | 2022-09-15
06:36 | 2022-09-15
06:30 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website