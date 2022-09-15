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النائب علي فياض: أُصبنا بأسوأ انكماش اقتصادي وهناك حلول وهي ممكنة وآن الأوان على اللبنانيين أن يواجهوا الأسئلة الصّعبة التي تتّصل بالاضطراب المستمر في الصيغة اللبنانية

Lebanon 24
15-09-2022 | 05:13
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