النائب علي فياض: أُصبنا بأسوأ انكماش اقتصادي وهناك حلول وهي ممكنة وآن الأوان على اللبنانيين أن يواجهوا الأسئلة الصّعبة التي تتّصل بالاضطراب المستمر في الصيغة اللبنانية

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