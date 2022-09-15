آلان عون خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: نريد من الموازنة العودة التدريجية إلى إعادة النظر بين الإيرادات والنفقات والعجر بشكلٍ جذري ونهائي ووقف طبع العملة

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