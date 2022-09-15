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يعقوبيان: كان من المفترض أن يناقش هذه الموازنة المجلس السابق لو تم احترام المهل الدستورية

Lebanon 24
15-09-2022 | 05:57
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