Advertisement

أخبار عاجلة

عدوان: نحن كتكتل "جمهورية قوية" لن نوافق على موازنات من هذا النوع ولا على آلية عمل من هذا النوع

Lebanon 24
15-09-2022 | 06:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية": على الحكومة أن تمنع "حزب الله" من القيام بأيّ شيء قد يُعرّض اللبنانيين وأهالي الجنوب لأيّ خطر و"ما بدنا نتسبّب بمخاطر جديدة"
lebanon 24
15/09/2022 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لاتخاذ موقفٍ من مشروع الموازنة.. اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية" الإثنين
lebanon 24
15/09/2022 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: أحد الاصلاحات الاساسية هو اعتماد الموازنة النسبية او المبوّبة "مش معقول نضل نقدم موازنات هجينة وغير منتجة"
lebanon 24
15/09/2022 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: الجمهورية اللبنانية سقطت تحت سيطرة "حزب الله" في التسوية الرئاسية عام 2016، وأصبح دور الرئيس الدفاع عن السلاح، وصار لبنان معزولاً عن صداقاته
lebanon 24
15/09/2022 21:31:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:29 | 2022-09-15
14:25 | 2022-09-15
14:17 | 2022-09-15
13:56 | 2022-09-15
13:51 | 2022-09-15
13:48 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website