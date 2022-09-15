سجيع عطية: هذه الموازنة يجب أن يرافقها موازنة ثانية تسمى "موازنة الشحادة" فنحن اليوم أصبحنا لاجئين "عم نشحد كل شي" وأصبح اللاجئ السوري يحظى بمساعدات أكثر منا

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