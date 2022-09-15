Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي العراقي: الوضع السياسي الداخلي في البلاد نحو الانفراج (الشرق)

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: أخبرت مستشار الأمن القومي الأميركي معارضتنا الصريحة للاتفاق النووي مع إيران (الشرق)
lebanon 24
15/09/2022 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: بدء العمل برعاية أممية على إعادة العراقيين من شمال شرقي سوريا إلى بلدهم وتفكيك مخيم الهول
lebanon 24
15/09/2022 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية تتهم الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لقتل مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون (الشرق)
lebanon 24
15/09/2022 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع أكسيوس: وزير الدفاع الإسرائيلي يزور واشنطن هذا الأسبوع للقاء مستشار الأمن القومي ومدير CIA لبحث إيران (الشرق)
lebanon 24
15/09/2022 21:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:29 | 2022-09-15
14:25 | 2022-09-15
14:17 | 2022-09-15
13:56 | 2022-09-15
13:51 | 2022-09-15
13:48 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website