افرام في جلسة الموازنة: لم أتمكّن من ربط الموازنة بأكبر إنهيار يحصل في لبنان وبالحياة التي يعيشها المواطن منذ 3 سنوات وكنت أتوقّع أن تكون هذه الموازنة أوّل "فشخة" بخطّة على خمس سنوات للنهوض بالبلد

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