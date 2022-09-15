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افرام في جلسة الموازنة: لم أتمكّن من ربط الموازنة بأكبر إنهيار يحصل في لبنان وبالحياة التي يعيشها المواطن منذ 3 سنوات وكنت أتوقّع أن تكون هذه الموازنة أوّل "فشخة" بخطّة على خمس سنوات للنهوض بالبلد

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:16
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