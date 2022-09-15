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النائب أحمد الخير: كيف يمكننا مناقشة موازنة في ظل سعر متدهور لليرة اللبنانية وعدم قدرة المصرف المركزي على لجم هذا الأمر؟

Lebanon 24
15-09-2022 | 10:35
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