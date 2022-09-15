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السعد: إذا أردنا انقاذ لبنان علينا ان نستعيد علاقاتنا العربية والخليجية وأن نخرج من سياسة المحاور وإلا عبث كل الحديث عن انقاذ وصندوق نقد

Lebanon 24
15-09-2022 | 11:34
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