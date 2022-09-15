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الخارجية الأفغانية: نرفض قرار واشنطن نقل الأموال المجمدة إلى بنك سويسري (الجزيرة)

Lebanon 24
15-09-2022 | 11:59
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