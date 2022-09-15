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النائب سامي الجميّل: اعترضنا على 5 موازنات، منذ ان عادت الموازنات بعد 2016 نعترض لأننا نرى انها كانت موازانات من دون وعي، انفاق من دون وعي، توظيف استدانة وقروض، وكنا نحذر من الانهيار الكبير

Lebanon 24
15-09-2022 | 12:12
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رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في الذكرى الأربعين لاستشهاد بشير الجميّل: "أتيت لأطلب منكم الحقيقة مهما كانت صعبة" هذا نهج بشير في بلد التكاذب بشير قال الحقيقة واليوم هذا النهج مستمر فينا لن بشير حي فينا
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16/09/2022 01:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/09/2022 01:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/09/2022 01:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/09/2022 01:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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