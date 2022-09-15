النائب سامي الجميّل: اعترضنا على 5 موازنات، منذ ان عادت الموازنات بعد 2016 نعترض لأننا نرى انها كانت موازانات من دون وعي، انفاق من دون وعي، توظيف استدانة وقروض، وكنا نحذر من الانهيار الكبير

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