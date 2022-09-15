Advertisement

أخبار عاجلة

النائب رازي الحاج: نحن امام عجز يفوق الـ100% وأنا على استعداد لأبرهن هذا الأمر ونحن نضرب قانون النقد والتسليف وخلي يكون عنا الشجاعة لجباية الرسوم الجمركية على سعر الدولار الحقيقي

Lebanon 24
15-09-2022 | 13:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب أحمد الخير: كيف يمكننا مناقشة موازنة في ظل سعر متدهور لليرة اللبنانية وعدم قدرة المصرف المركزي على لجم هذا الأمر؟
lebanon 24
16/09/2022 01:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب هادي أبو الحسن بعد لقاء النواب التغييريين ونواب تكتل اللقاء الديمقراطي: تشاورنا بموضوع رئاسة الجمهورية واتفقنا على عدة مواصفات اساسية منها أن يكون جامعاً وليس رئيس تحدي بل يواجه التحديات
lebanon 24
16/09/2022 01:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما فعلته النائبة سينتيا زرازير خلال الاجتماع مع باسيل
lebanon 24
16/09/2022 01:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف بعد لقاء كتلة نواب الكتائب في الصيفي: نتشارك في نفس الهم، منعًا للفراغ واستعادة لهذه الدولة، دولة القانون وانطلاقاً من إعادة تكوين السلطة التي تبدأ بالاستحقاق الرئاسي
lebanon 24
16/09/2022 01:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:03 | 2022-09-15
17:40 | 2022-09-15
17:25 | 2022-09-15
16:54 | 2022-09-15
16:53 | 2022-09-15
16:52 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website