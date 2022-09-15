النائب رازي الحاج: نحن امام عجز يفوق الـ100% وأنا على استعداد لأبرهن هذا الأمر ونحن نضرب قانون النقد والتسليف وخلي يكون عنا الشجاعة لجباية الرسوم الجمركية على سعر الدولار الحقيقي

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