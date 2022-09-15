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رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين: ينبغي أن يحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القضاء الدولي

Lebanon 24
15-09-2022 | 15:04
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