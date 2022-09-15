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الرئيس الإيراني: المحادثات جارية مع السعودية وقد عقدنا 5 جولات حوار وسنستمر في ذلك

Lebanon 24
15-09-2022 | 16:38
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