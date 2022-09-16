Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: روسيا تشكل حاليا التهديد الأكبر لحلف الناتو (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-09-2022 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني يستبعد التوصل لاتفاق مع إيران في الوقت القريب (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/09/2022 13:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إدارة بايدن تدرس مع الكونغرس بعض الخيارات لزيادة العقوبات على روسيا بدلا من وضعها على قوائم الإرهاب (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/09/2022 13:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: روسيا مازالت تحتفظ بقدرات عسكرية عالية في أوكرانيا ولا تقارير عن انسحابات جديدة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/09/2022 13:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: فرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا ونرى نتائجها
lebanon 24
16/09/2022 13:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:41 | 2022-09-16
06:33 | 2022-09-16
06:32 | 2022-09-16
06:09 | 2022-09-16
06:08 | 2022-09-16
06:00 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website