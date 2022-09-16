Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تُريد إرسال بعثة إلى مدينة إيزيوم الأوكرانية للتحقيق في مزاعم حول مقابر جماعية

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: قمة تجمع الأمين العام للأمم المتحدة والرئيسين التركي والأوكراني يوم الخميس في مدينة لفيف الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/09/2022 17:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مستعدون لإرسال مجموعة خبراء للتحقيق في قصف تعرض له أحد السجون في دونيتسك شرق أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
16/09/2022 17:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأوكرانية: العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 440 جثة في إيزيوم
lebanon 24
16/09/2022 17:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يعلن العثور على "مقبرة جماعية" في مدينة إيزيوم المستعادة من الروس
lebanon 24
16/09/2022 17:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2022-09-16
10:34 | 2022-09-16
10:29 | 2022-09-16
10:23 | 2022-09-16
10:02 | 2022-09-16
10:01 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website