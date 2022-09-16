المودع محمد اسماعيل الموسوي لـ"الجديد: حصلت على كامل وديعتي البالغة 20 الف دولار وكان بحوزتي سلاح بلاستيك تركته أمام المصرف وأنا مستعد لتسليم نفسي ولكن على القضاء ان يفكّ اضرابه

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