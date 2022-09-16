الرئيس ميقاتي خلال جلسة مناقشة الموازنة: نحن على أتمّ الاستعداد اليوم بأن نعمل سويا لانقاذ البلد وهذا الامر لا يحصل الا بالتعاون وعبر تغليب الوطنية على الشعبوية

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