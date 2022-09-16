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ميقاتي: نحنُ على علمٍ بكل ما يجري في الشارع وإننا على دراية بكل المعاناة التي يواجهها الناس

Lebanon 24
16-09-2022 | 08:14
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