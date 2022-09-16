المودع جواد سليم لـ"الجديد": وصلنا بالمفاوضات مع بنك لبنان والخليج الى ثلاثين ألف دولار من اصل وديعتي في حين ان البنك يفاوض معي للحصول على ٢٠ الف دولار

Lebanon 24