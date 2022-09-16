Advertisement

أخبار عاجلة

بري خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة: زيادة الدولار الجمركي مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب

Lebanon 24
16-09-2022 | 09:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رفع جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة إلى 26 من الشهر الجاري
lebanon 24
16/09/2022 17:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي
lebanon 24
16/09/2022 17:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق الجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة 2022
lebanon 24
16/09/2022 17:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب استأنف جلسته لمناقشة وإقرار الموازنة... ماذا في أبرز الكلمات؟
lebanon 24
16/09/2022 17:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:37 | 2022-09-16
10:34 | 2022-09-16
10:29 | 2022-09-16
10:23 | 2022-09-16
10:02 | 2022-09-16
10:01 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website