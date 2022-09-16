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علي حسن خليل: الربط بين إقرار الخطة والموازنة هو لتبرير الخسارة الكبيرة التي حصلت اليوم في وجه الشعب

Lebanon 24
16-09-2022 | 10:29
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