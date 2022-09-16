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سامي الجميّل: ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة ونتمنى ان تستمر هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يدًا واحدة كما كنا اليوم

Lebanon 24
16-09-2022 | 10:37
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