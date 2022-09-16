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زيلنسكي: ما نشهده في مناطق شمال شرق أوكرانيا التي سيطرنا عليها أشبه بما جرى في بوتشا

Lebanon 24
16-09-2022 | 10:55
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