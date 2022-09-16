المودع عبد سوبرة الذي اقتحم "بلوم بنك" في بيروت للحُصول بوديعته: المصرف أحضر "بلطجية" مع سلاح حربي في محاولة لإخراجي وقد منعتهم القوى الأمنية ولقد سمحتُ أيضاً لبعض الموظفين بالخروج ولم أقفل مدخل الفرع

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