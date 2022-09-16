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المودع عبد سوبرة لـ"الجديد": وافقت على العرض السابق للمصرف البالغ 50 ألف دولار على سعر صرف 12 ألف ليرة إلا أن المصرف سحب العرض المذكور
Lebanon 24
16-09-2022
|
12:35
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