المودع عبد سوبرة لـ"الجديد": أُُبلغت أن الجيش اللبناني يتحرّك لإلقاء القبض عليّ وأنا باقٍ هنا إلى حينها وفي حال أخرجني الجيش "أنا بعرف كيف إرجع إجي"

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