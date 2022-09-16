"الجديد": رجل دين سيتولى التفاوض باسم المودع عبد سوبرة مع إدارة المصرف يوم الإثنين في حين خرجت مديرة الفرع ومن غير المعلوم ما اذا كان القوى الأمنية ستوقف سوبرة أم لا

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