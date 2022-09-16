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"الجديد": رجل دين سيتولى التفاوض باسم المودع عبد سوبرة مع إدارة المصرف يوم الإثنين في حين خرجت مديرة الفرع ومن غير المعلوم ما اذا كان القوى الأمنية ستوقف سوبرة أم لا

Lebanon 24
16-09-2022 | 13:10
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