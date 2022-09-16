Advertisement

أخبار عاجلة

"العربية" نقلًا عن نيويورك تايمز: الأنباء حول تدهور صحة المرشد الإيراني تبدو حقيقية

Lebanon 24
16-09-2022 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي في نيويورك... لقاءات "الفرصة الأخيرة"
lebanon 24
17/09/2022 04:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: عدم إرسال لندن دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة سلوك "غير أخلاقي" (العربية)
lebanon 24
17/09/2022 04:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى السفير البابوي و"الجماعة الإسلامية" والمستشار الثقافي الإيراني
lebanon 24
17/09/2022 04:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ظهورها مع الجيش الإيراني.. كيف وصلت سيارات "هامفي" الأميركية إلى إيران؟
lebanon 24
17/09/2022 04:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:29 | 2022-09-16
19:28 | 2022-09-16
18:53 | 2022-09-16
18:36 | 2022-09-16
18:35 | 2022-09-16
18:17 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website