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NBC عن مصدرين أميركيين عسكريين: إدارة بايدن أجلت تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا خشية أن تتسبب في رد روسي خطير

Lebanon 24
16-09-2022 | 19:29
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