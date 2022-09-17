نصرالله: لن نسمح باستخراج النفط والغاز من "كاريش" وبعثنا رسالة قوية على هذا الصعيد بعيداً عن الإعلام وأكدنا أنه في حال حصل ذلك فإن "المشكل" قد وقع

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