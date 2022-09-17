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نصرالله: في آخر خطاباتنا التزمنا الهدوء والسبب هو أننا أردنا إعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات التي تجري على صعيد ملف الترسيم

Lebanon 24
17-09-2022 | 04:01
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نصرالله: عندما نتحدث عن 40 ربيعاً يجب أن أوضح أمراً مهماً وهو أننا لا نقطع الصلة عمّا كان قبل الـ1982 بل هناك صلة عميقة وأساسية بكل الجهود والنضالات والأعمال والأطر التي كانت قائمة قبل ذلك العام
lebanon 24
17/09/2022 14:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: سواء وقع الإتفاق النووي أو لم يوقّع فإن قُدم للبنان ما يطالب به فنحن ذاهبون إلى الهدوء ولو كل الكون وقّع الإتفاق النووي ولم يأخذ لبنان ما يريده فنحن ذاهبون إلى "التصعيد والمشكل"
lebanon 24
17/09/2022 14:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: في حال لم يحصل لبنان على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية ذاهبون للتصعيد سواء وقع الاتفاق النووي أم لا
lebanon 24
17/09/2022 14:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لن نسمح باستخراج النفط والغاز من "كاريش" وبعثنا رسالة قوية على هذا الصعيد بعيداً عن الإعلام وأكدنا أنه في حال حصل ذلك فإن "المشكل" قد وقع
lebanon 24
17/09/2022 14:15:49 Lebanon 24 Lebanon 24
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