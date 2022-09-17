Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: اذا فُرضت علينا المواجهة فنحن مستعدون لها

Lebanon 24
17-09-2022 | 04:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: لن نغادر أي علاقة أو تحالف أو صداقة وأحد الأصدقاء بعد الانتخابات عاتب علينا لكن في هذه الانتخابات كنا واضحين جداً والتزامنا بوعودنا
lebanon 24
17/09/2022 14:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: سواء وقع الإتفاق النووي أو لم يوقّع فإن قُدم للبنان ما يطالب به فنحن ذاهبون إلى الهدوء ولو كل الكون وقّع الإتفاق النووي ولم يأخذ لبنان ما يريده فنحن ذاهبون إلى "التصعيد والمشكل"
lebanon 24
17/09/2022 14:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الحصار الاقتصادي هو حرب والصبر عليها هو جهاد وتسمى هذه المواجهة مواجهة جهادية
lebanon 24
17/09/2022 14:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: تطل علينا بعد أيامٍ ذكرى الوعود الاميركية باستجرار الغاز من مصر واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا وها قد مرّت سنة ولم يحصل شيء
lebanon 24
17/09/2022 14:16:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:53 | 2022-09-17
06:52 | 2022-09-17
06:29 | 2022-09-17
06:17 | 2022-09-17
06:15 | 2022-09-17
06:12 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website