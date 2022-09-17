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نصرالله: نأمل على الرئيسين عون وميقاتي تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقتٍ ممكن

Lebanon 24
17-09-2022 | 04:07
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