نصرالله عن الفيول الإيراني: خلال أيامٍ سيتوجه وفدٌ من لبنان إلى إيران لبحث ملف الفيول وطهران أبدت منذ البداية استعدادها لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني

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