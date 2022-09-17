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المستشار الألماني: نستعد الآن لوضع صعب بشأن مصفاتي النفط في شرق ألمانيا المرتبطتين بخط أنابيب دروغبا

Lebanon 24
17-09-2022 | 06:12
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