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وزارة الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 120 عسكرياً أوكرانياً خلال محاولتهم شن هجوم على خيرسون
Lebanon 24
17-09-2022
|
06:29
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