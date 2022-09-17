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وزارة الدفاع التايوانية: رصدنا 20 طائرة و 5 سفن صينية حول تايوان اليوم وقواتنا قامت بالرد على تلك الأنشطة

Lebanon 24
17-09-2022 | 06:52
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