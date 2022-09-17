بهدف واحد مقابل لا شيء.. شاب الساحل يفوزُ على العهد بمباراةٍ حامية

ألحق شباب الساحل خسارة أولى بالعهد حامل اللقب، بفوزه عليه 1 - 0 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.

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