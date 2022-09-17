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بهدف واحد مقابل لا شيء.. شاب الساحل يفوزُ على العهد بمباراةٍ حامية

Lebanon 24
17-09-2022 | 11:06
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ألحق شباب الساحل خسارة أولى بالعهد حامل اللقب، بفوزه عليه 1 - 0 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.
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وكان الهدف الوحيد في المباراة من نصيب اللاعب فضل عنتر عبر هجمة مرتدة في الدقيقة 87، الأمر الذي جعل شباك الحارس شاكر وهبي تهتزّ في آخر دقائق المباراة.  

وهذا الفوز الاول لشباب الساحل هذا الموسم بعد تعادلين، والخسارة الاولى للعهد بعد فوز وتعادل.

وعلى ملعب الامام موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، حقق البرج فوزه الثالث تواليا على مضيفه الشباب الغارية 2 - 0.

وبهذا الفوز، ضمن البرج الاحتفاظ بالصدارة اسبوعاً ثانياً توالياً.
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