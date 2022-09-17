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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني: زيارة رئيس الأركان لفرنسا ستشهد اجتماعا مع نظيره الفرنسي بشأن حقل كاريش

Lebanon 24
17-09-2022 | 14:54
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