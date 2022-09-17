Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية الأردن لـ"الشرق": نعمل على إنجاز الاتفاق بين لبنان والبنك والدولي ومستعدون لإمداد لبنان بالكهرباء فور التوصل للاتفاق

Lebanon 24
17-09-2022 | 14:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع المودع عبد سوبرا في "بنك لبنان والمهجر" في الطريق الجديدة والمفاوضات لا زالت جارية (الجديد)
lebanon 24
18/09/2022 06:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "العملاء" في لبنان.. وزير الداخلية يكشف الكثير ويُعلن أمراً بارزاً
lebanon 24
18/09/2022 06:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يتهم الولايات المتحدة بعدم القبول بمبادرات من أجل التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي (الشرق)
lebanon 24
18/09/2022 06:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد لسالي حافظ بعد اقتحامها "بلوم بنك".. هذه رسالتها إلى اللبنانيين
lebanon 24
18/09/2022 06:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:47 | 2022-09-17
16:14 | 2022-09-17
15:59 | 2022-09-17
15:21 | 2022-09-17
15:14 | 2022-09-17
15:06 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website