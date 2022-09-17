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الخارجية الأميركية: قلقون من الاشتباكات على الحدود الطاجيكية القيرغيزية وندعو للالتزام بوقف إطلاق النار

Lebanon 24
17-09-2022 | 15:01
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