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الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت: زيادة إنتاج الغاز ستتم بشكل أساسي عبر تطوير إنتاج الغاز الحر من الحقول الجوراسية (الشرق)

Lebanon 24
18-09-2022 | 02:56
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